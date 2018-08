Crisi Petroltecnica di Coriano, 165 operai verso la Cassa Integrazione: niente accordo sindacati-azienda

Attualità

Coriano

| 15:04 - 07 Agosto 2018

E' rottura tra i sindacati e i vertici aziendali della Petroltecnica di Coriano. Non è stato infatti trovato l'accordo, nell'incontro tenutosi al Ministero del Lavoro: i sindacati lamentano che l'azienda è così pronta ad aprire una Cassa Integrazione Straordinaria, per circa 165 operai. I sindacati hanno formalizzato una richiesta alla Regione Emilia Romagna, affinché sia attivato un tavolo tecnico per l'esame della situazione aziendale e avviare un'altra trattativa. Dal canto loro, i vertici aziendali rifiutano un coinvolgimento della Regione. Ritardare l'avvio della Cassa Integrazione Straordinaria avrà infatti l'effetto di aumentare le perdite dell'azienda, che si trova in uno stato di crisi. Allo stesso tempo i sindacati sono accusati di aver avanzato pretese insostenibili, 24 mensilità per incentivare le uscite, per una spesa di 3,5 milioni di euro che l'azienda non può sostenere, pena la chiusura e la perdita di oltre 300 posti di lavoro. I vertici aziendali avevano aperto a un possibile aumento della loro proposta, ma il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano triennale non ha dato margine per intervenire.