Ultimo appuntamento con la Rimini Shopping Night, negozi aperti per lo shopping serale

Eventi

Rimini

| 14:51 - 07 Agosto 2018

Ultimo mercoledì, l'8 agosto, targato Shopping Night per la città di Rimini: la scommessa lanciata dagli organizzatori di aggiungere alle date di luglio anche due aperture straordinarie serali per i primi mercoledì di agosto sembra vinta. Grande soddisfazione per il comitato Centopercentro che in questi anni è riuscito ad organizzare sotto un'unica comunicazione le variegate diverse attività del centro, arrivando ad una percentuale di apertura del 90%; merito agli stessi operatori che ci hanno creduto e che hanno arricchito il loro abituale lavoro con attività extra di intrattenimento musicale o altro per i propri clienti o semplici avventori del centro. Katia Damiani del negozio San Crispino e Leonardo Para del ristorante L'Ingrata si preparano ad organizzare un'ultima serata di shopping serale per mercoledì 29 agosto sotto il nome di "Last Chance".