Cattolica Calcio, il tribunale ha concesso l'esercizio provvisorio per un anno: farà l'Eccellenza. Mercoledì i calendari

Cattolica

| 14:19 - 07 Agosto 2018

Il tribunale di Rimini ha concesso martedì al Cattolica Calcio l'esercizio provvisorio per un anno e pertanto potrà disputare il prossimo campionato di Eccellenza. Mercoledì saranno definiti i giorni e i calendari di Coppa Italia. Ora al presidente Francesco Visino e ai suoi più stretti collaboratori spetta il compito di organizzare le iniziative che erano state messe in cantiere per una sorta di azionariato diffuso allargare per affrontare al meglio la nuova stagione.

Accolta con gioia dal sindaco Mariano Gennari e dal presidente Francesco Visino la decisione del Tribunale che ripaga del duro lavoro profuso in questi giorni da tutti per salvaguardare lo sport a Cattolica. Il primo cittadino e Visino continueranno a lavorare a testa basta insieme alla Figc per l'avvio della stagione sportiva. Come accaduto su altre piazze, si cercherà di formare nelle prossime settimane una nuova società che rilevi all'asta il titolo sportivo.

"Siamo soddisfatti di questo primo risultato raggiunto - ha commentato Gennari - ma proseguireno nel nostro impegno per offrire a tutti gli sportivi la possibilità di godere ancora delle imprese calcistiche della loro squadra del cuore. In questo periodo ho visto tanto entusiamo attorno a questa realtà ed allora non posso che dire: Forza Cattolica!". Per quanto riguarda il lavori al Calbi la questione sarà affrontata prossimamente assieme a Limonta, socio della Giovane Cattolica.