Al Parco Cervi pusher nigeriano offre droga ai Carabinieri in borghese, poi li aggredisce nella fuga

Cronaca

Rimini

| 13:54 - 07 Agosto 2018

E' stata ribattezzata "Free Park" l'attività dei Carabinieri di Rimini mirata a contrastare lo spaccio nei parchi e nelle aree verdi della città di Rimini, un'attività che prevede anche l'impiego di personale in borghese. Nella tarda serata di lunedì proprio gli uomini in borghese sono stati avvicinati, al Parco Cervi, da un 24enne nigeriano che ha offerto loro della marijuana. Quando il giovane ha capito, in ritardo, di trovarsi di fronte dei Carabinieri, ha dato in escandescenze e si è dato alla fuga, venendo bloccato dopo una breve colluttazione, nella quale un militare è rimasto ferito al braccio destro e alla gamba. Il pusher, un soggetto già noto alle forze dell'ordine e da anni stabilmente residente in Italia, aveva con sé 6 grammi di marijuana e 275 euro, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. L'arresto è stato convalidato e nel processo per direttissima il 24enne è stato condannato a due anni di reclusione.