Anziana smarrita sotto il solleone a Bellariva, non ricordava il suo hotel: soccorsa dalla Municipale

Cronaca

Rimini

| 13:22 - 07 Agosto 2018

Nella tarda mattinata di martedì la centrale radio operativa della Polizia Municipale è stata allertata da alcuni cittadini per aiutare un'anziana turista, agitata perché non ricordava il nome della struttura ricettiva dove era ospitata e dalla quale era uscita intorno alle 8.30. La pattuglia del Distaccamento di Miramare ha in pochi minuti raggiunto la donna in viale Regina Margherita, nella zona di Bellariva: la donna è apparsa in evidente difficoltà, provata dal caldo e in forte stato di agitazione.

Gli operatori hanno quindi fatto salire la donna, originaria di Roma, nell'auto di servizio e dopo essere transitati tra i vari vicoli e traverse tra viale Mantova, Marconi e viale Regina Margherita, la signora è riuscita a riconoscere l'hotel dove è ospite con un gruppo di amiche.

Dalla Polizia Municipale un ringraziamento a quei cittadini che, oltre ad aver avvisato la centrale operativa, si sono presi cura della donna, dissetandola e soprattutto confortandola prima dell'arrivo della pattuglia.