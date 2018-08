Gabicce Gradara, sabato la presentazione al Bel Sit. Nello staff Ciriaco e l'ex bomber 'Cobra' Gualtieri

Sport

Gabicce Mare

13:12 - 07 Agosto 2018

Ultimi giorni di vacanza per il Gabicce Gradara (Promozione Marche). Sabato 11 agosto alle ore 16,30 al ristorante-pizzeria Bel Sit di Gabicce Monte sarà presentata la squadra ai tifosi e alla stampa. Saranno presenti i sindaci di Gabicce e di Gradara, rispettivamente Domenico Pascuzzi e Filippo Gasperi oltre ad altri amministratori locali. Un appuntamento che si ripete da anni nella bellissima terrazza sul mare dove alla fine si saluterà l’avvento della nuova stagione con il taglio della torta e un brindisi di rito. C’è curiosità attorno alla rinnovata formazione allenata da Mirco Papini, (nella foto col presidente Marsili e il da Magi) che vuole ritagliarsi un ruolo diverso rispetto a quello ricoperto nelle ultime stagioni quando la salvezza è arrivata in maniera sofferta.

Mirco Papini avrà al suo fianco l’ex calciatore Giampiero Ciriaco (era nel Rimini di Arrigo Sacchi), già insieme al tecnico al Verucchio in serie D. Ciriaco ha allenato inoltre nel settore giovanile del Bellaria la squadra Berretti collaborando tra gli altri con Franco Varrella e Marco Osio.

Il preparatore atletico, proveniente dal settore giovanile dei Delfini Rimini, è un’altra figura nota del calcio dilettantistico romagnolo: Giacomo Gualtieri, conosciuto come il Cobra, ex bomber di Cattolica, Cesenatico, Riccione, Biagio Nazzaro (in C2 ha militato al Castel San Pietro), salito alla ribalta col Cervia di “Campioni” (allenatore Ciccio Graziani), il reality show ambientato nel mondo del calcio, in onda su Italia 1 (26 le reti in due stagioni). Una presenza anche in Champions con La Fiorita, squadra del campionato sammarinese. In totale 200 i gol segnati in carriera.

Infine il preparatore dei portieri è il riconfermato Alessandro Andreoni, la scorsa stagione nel settore giovanile.

Lunedì 13 la squadra comincerà la preparazione allo stadio di Gabicce e dopo lo stop per Ferragosto si ritroverà ricomincerà il 16. Sabato 18 la prima sgambata in famiglia contro la squadra Juniores. Il 22 test contro la Stella Rimini (da definire il campo da gioco). Esordio in Coppa il 9 settembre, il 23 settembre comincia il campionato.

GLI UNDER Definita la rosa degli under della prima squadra.

Portiere: Lorenzo Alessandrini, 1999.

Difensori: Travenzoli Tommaso 1999 (prestito dal Vismara), Freducci Paolo 1999 (ex Vis Pesaro), Tardini Mattia 2000.

Centrocampisti: Tafuro Gianmarco 1999; Galafi Andrea 1999; Marcolini Martin 2000; Pettinelli Zaccaria 2000; Hreshchuk Nazar 1999.

Attaccanti: Lucarelli Matteo, 2000; Mboup Mustafa 2001.