Riccione, arrestato 19enne con un 'campionario' della droga. In manette anche due magrebini al Marano

Cronaca

Riccione

| 12:45 - 07 Agosto 2018

Martedì mattina la Polizia ha eseguito altri tre arresti per spaccio di stupefacenti, in due distinte attività portate a termine dagli uomini del presidio estivo di Riccione. Nei guai è finito un 19enne originario della Lombardia, fermato nei pressi di un locale notturno della collina riccionese, in possesso di un "campionario" di droga formato da ketamina, ecstasy e cocaina. In manette sono finiti anche due magrebini, un 24enne e un 39enne, sorpresi in zona Marano mentre cedevano hashish a un ragazzo, segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Anche in questo caso parte della droga, anche della cocaina oltre all'hashish, è stata trovata nei pressi dei due spacciatori, nascosta nella sabbia.