Tempo di bilanci per la Questura di Rimini: 'calano i reati, meno rapine e meno furti in abitazione'

Cronaca

Rimini

| 12:30 - 07 Agosto 2018

Si è da poco conclusa in sicurezza la parte dell’estate 2018 e si avvicina il periodo di ferragosto: tempo di bilanci, per la Prefettura e la Questura di Rimini, dopo i grandi eventi che hanno caratterizzato i primi due mesi estivi; la Molo Street Parade, la Notte Rosa, il Ducati World Week e il Summerpride. In applicazione delle direttive impartite, Prefettura e Questura di Rimini – con la collaborazione dei Sindaci e della Polizia Municipale dei comuni interessati - hanno predisposto dei dispostivi di sicurezza, ognuno diverso dall’altro, per garantire l’ordinato svolgimento sia dei grandi eventi che hanno contato diverse centinaia di migliaia di ospiti, sia di tutti gli altri eventi che ogni giorno attirano turisti e cittadini in tutta la Provincia. E in occasione di questo primo bilancio estivo, il Questore di Rimini Maurizio Improta "esprime il suo più vivo ringraziamento alle centinaia di donne e uomini della Polizia - impiegati sia sulla terraferma sia in mare, sia in divisa che in abiti civili - per gli ottimi risultati conseguiti durante gli articolati servizi predisposti ed espletati per garantire la sicurezza e la tranquillità di cittadini e turisti che hanno invaso la Riviera Romagnola".



Oltre al personale in servizio presso la Questura di Rimini, fino a ora sono state impiegate oltre trecento unità dei Reparti mobili di Senigallia, Bologna, e oltre un centinaio gli uomini dei Reparti Prevenzione Crimine di Bologna, Reggio Emilia, Torino e Milano, senza trascurare il personale del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato. Va inoltre considerato il personale delle unità cinofile impiegato per effettuare bonifiche, sopralluoghi e ricognizioni. A questi numeri vanno aggiunti i contingenti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, impiegati dal Questore di Rimini per ogni singolo evento.



Nessun incidente, ma – come già detto – massima attenzione e misure di sicurezza con aree riservate, zone di massima sicurezza, varchi presidiati da centinaia di steward sotto gli occhi vigili delle forze dell’ordine. Controlli di borse e zaini, metal detector manuali e divieto di vendita di bevande in vetro e di lattine chiuse, sì alla plastica, ma solo senza tappo. Campane per il vetro poste nei pressi dei varchi, servizi anti-abusivi a largo raggio espletati fin dalla mattina, servizi di svuotamento rifiuti ripetuti e mirati, attività di filtraggio efficiente, efficace e rapida ai varchi presidiati, campagna di comunicazione preventiva per evitare “sorprese” agli ospiti, previsione di aree riservate, varchi di accesso e deflusso, corridoi riservati per eventuali soccorsi e presenza diffusa di personale delle Forze di Polizia in divisa e in abiti civili, pianificazione preventiva delle misure di safety e di security mediante ripetuti sopralluoghi, collaborazione pubblico privato per la definizione dei piani da adottare, costante monitoraggio della situazione all’interno di una cabina di regia congiunta ove poter condividere in tempo reale le informazioni della piazza e adottare in tempo reale le misure più idonee sono da considerarsi gli elementi decisivi che hanno permesso lo svolgimento di tutti gli eventi senza incidenti. Al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti importante è stato il notevole contributo fornito dal personale della Polizia Municipale dei vari comuni della provincia e dal personale incaricato di far rispettare l’ordinanza sindacale sul divieto di vendita e consumo di bevande in vetro e sul rispetto dei divieti di sosta predisposti per mantenere sgombre le aree di afflusso e di deflusso individuate.

Sostanziale è stata l’attività svolta dalle “specialità” della Polizia di Stato, Polizia stradale, Polizia Ferroviaria che, unitamente alle Polizie Municipali, hanno evitato – per tutta la durata degli eventi e fino a cessate esigenze - la congestione delle strade cittadine e l’ordinato svolgimento nelle fasi di afflusso e di deflusso dei cittadini.

La Questura di Rimini, poi, con il personale della Divisione Polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione ha verificato l’osservanza da parte dei gestori degli esercizi delle disposizioni in ordine alla vendita delle sostanze alcoliche e del rispetto delle norme relative all’impiego di personale per la sicurezza e alle licenze di pubblica sicurezza, elevando sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro e acquisendo, in taluni casi, “materiale” per verificare l’esistenza di ulteriori responsabilità. Particolare attenzione è stata rivolta dal personale della Divisione Amministrativa alla tutela dei minori: i poliziotti hanno infatti eseguito specifici servizi in borghese per contrastare il fenomeno della vendita di alcoli a minori, con l’adozione, in 11 casi, di provvedimento di chiusura ex art. 100 TULPS dell’esercizio pubblico (di cui 4 adottati per motivi di Ordine Pubblico).





Bilancio sicurezza, la Questura: "Reati in calo, si conferma il trend"





Le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto di reati predatori e alle attività illecite della Questura di Rimini non si sono in alcun modo fermate: la costante e capillare presenza sul territorio, oltre ad imprimere un costante impulso all’attività repressiva, con un conseguente aumento complessivo del numero di reati scoperti, ha difatti consentito di svolgere una efficace attività di prevenzione generali dei reati, in costante calo negli ultimi due anni; l’analisi comparativa dei dati relativi alla Provincia di Rimini del primo semestre del 2015 e quelli dello stesso periodo del 2018 conferma il trend in diminuzione, già riscontrato nel 2017, con un decremento del numero totale dei reati commessi che quest’anno supera il 14%. In netto calo sono, in particolare, i furti in abitazione (con un calo che sfiora il 30%), i furti in esercizi commerciali (il calo è di circa il 15%), le rapine (con un calo che sfiora il 20%) e i furti con destrezza (-17 %), grazie anche ai numerosi servizi espletati da personale della Polizia di Stato a bordo dei bus diretti verso le principali mete turistiche. In netto calo sono anche i delitti di ricettazione e i danneggiamenti.

Se il numero delle persone tratte in arresto dalla Polizia di Stato nel medesimo periodo è pressoché analogo, un centinaio circa, è aumentato il numero delle persone denunciate in stato di libertà - circa 450 - per cui è sensibilmente aumentato il numero dei reati scoperti (sia quelli commessi in questa Provincia che quelli commessi fuori provincia).



Nel solo mese di luglio 2018 la Questura di Rimini ha effettuato complessivamente 48 arresti, mentre sono 93 le persone denunciate in stato di libertà. Nei soli primi sette giorni di agosto sono invece 12 le persone tratte in arresto e 22 quelle denunciate in stato di libertà.