Rimini, guidano in stato di ebbrezza: due patenti ritirate

Cronaca

Rimini

| 12:15 - 07 Agosto 2018

Due giovani denunciati in stato di libertà per "guida in stato di ebbrezza alcolica". La polizia stradale di Rimini, durante un'attività di controllo nella notte tra sabato e domenica, hanno fermato G.L. 25enne di Rimini e l'hanno sottoposto all'alcol test: il ragazzo è stato trovato con un tasso di 1,10 g/l. C.M. 37enne di Pesaro, invece, è stato trovato con un tasso di 1,24 g/l. Questi si sono visti ritirare subito la patente di guida.