Non si ferma all'alt e finisce contro una sbarra. Nei guai 19enne ubriaco che perde patente e 34 punti

Cronaca

Rimini

| 12:05 - 07 Agosto 2018

In preda ai fumi dell'alcol non si è fermato all'alt intimato dalla polizia stradale e al termine di un inseguimento si è schiantato contro la sbarra di accesso dell'ospedale Ceccarini. E' accaduto sabato, attorno alle 5.30 del mattino, quando una pattuglia del distaccamento di Novafeltria impegnata in un posto di controllo al chilometro 214 della Statale 16, ha notato una Mini Clubman Cooper procedere a fortissima velocità in direzione di Rimini. Gli agenti si sono posti immediatamente all'inseguimento del veicolo azionando i lampeggianti ma il conducente, anzichè fermarsi, ha cercato di darsi alla fuga con svolte repentine fino a quando non ha imboccato contromano l’ingresso del parcheggio dell’ospedale Ceccarini di Riccione terminando la propria corsa contro la sbarra di accesso. Alla guida del mezzo un 19enne di Modena, neopatentato, assieme ad altri 6 giovanissimi tra cui anche un minorenne tutti di Modena in Riviera per trascorrere una serata presso un noto locale da ballo. Sottoposto all'esame dell'etilometro il 19enne ha fatto registrare un tasso pari a 1,40 g/l (il limite consentito è 0.50), pertanto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Non solo. E' stato sanzionato perchè, essendo neopatentato, era alla guida di un veicolo avente un potenza specifica superiore al doppio di quella di 55 KW/T fissata per legge, per trasporto di persone in sovrannumero collezionando in totale, oltre alla denuncia, anche sanzioni amministrative per un totale di € 386 e una decurtazione di 34 punti dalla patente che è stata ritirata. Il 19enne, al termine del periodo di sospensione della patente, dovrà sostenere nuovamente gli esami per il conseguimento di una nuova patente di guida.