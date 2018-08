Tennis, al Memorial Cavioli le semifinali. Galvani ferma Pecci e sfida Cremonini, esordio super per Mazza

Sport

Rimini

| 11:34 - 07 Agosto 2018



Gran finale mercoledì sera (dalle 20.45) per il classico Open del Tennis Viserba, il memorial “Cristian Cavioli” (1.500 euro). Intanto martedì si giocano interessanti semifinali che vedono protagonisti i big del torneo. Alle 16 Manuel Mazza (foto), il beniamino di casa, chiamato oggi al doppio turno, affronta nei quarti Filippo Venturelli, il vincitore scenderà nuovamente in campo alle 20.30 contro Luca Parenti. Alle 18 Stefano Galvani, il n.1 del seeding, sfida Lorenzo Cremonini in un match di alta quota.

Ottavi: Manuel Mazza (2.4, n.3)-Alberto Tomassoni (2.8) 6-3, 6-0. Quarti: Stefano Galvani (2.2, n.1)-Alessandro Pecci (2.7) 6-3, 6-2, Lorenzo Cremonini (2.4, n.5)-Leonardo Biasiolo (2.7) 1-6, 7-5, 6-3, Luca Parenti (2.8)-Lorenzo Monti (2.7) 6-0, 4-6, 6-3. Intanto avanza, sempre sui campi del Tennis Viserba, il torneo giovanile. Under 12 maschile, 2° turno: Gobbi-Landi 7-5, 7-6. 3° turno: Muraccini-Vidali 6-1, 6-1, Serafini-Di Marco 6-3, 6-0.

Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Vinetti-Brocculi 6-2, 6-3, Diversi-Alberti 6-0, 6-1, Carlotti-Giugliano 4-6, 6-1, 7-5, Marconi-Celiani 6-3, 6-4, Modenese-De Checchi 6-2, 6-3. Under 14 femminile, 2° turno: Carbone-Cobianchi 6-2, 6-1, Caretti-Morri 7-5, 7-6, Martins Pinto Teixeira-Lopatina 7-5, 4-6, 10-4, Ricci-Bigucci 6-0, 6-0. Under 14 maschile, 3° turno: Sambughi-Cirillo 6-0, 6-0, Landi-Sorrentino 7-5, 7-6, Picciafuochi-Fabiani 7-5, 6-3. Ottavi: Marchioni-Balducci 7-6, 6-1, Kochnev-Sapucci 6-2, 6-3, Ercolani-Comanducci 7-6, 7-6, Pagani-Carbone 6-1, 6-4, El Dakhloul-Marcucci 7-5, 6-4.

Under 12 femminile, 1° turno: Pezone-Giovagnoli 6-3, 6-1, Ficcadenti-Giorgi 6-4, 6-1.

Under 16 maschile, 1° turno: Specchia-Pagliarani 6-0, 6-0. 2° turno: Manfredi-Kochnev 6-1, 1-6, 10-7, Pianosi-Sartini 6-1, 6-3.

Under 10 femminile, 1° turno: Vezzadini-Moroni 6-4, 7-6.