Verucchio, Il barbiere di Siviglia nella corte del Museo Archeologico venerdì 10 agosto

| 11:28 - 07 Agosto 2018

In occasione del 150esimo anniversario Rossiniano, il comune di Verucchio per l'ormai tradizionale appuntamento di mezza estate di Verucchio all'Opera, propone quest'anno Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, nell'adattamento e riduzione per tre solisti, attore e quintetto di Noris Borgogelli. Nel suggestivo scenario della corte del Museo Archeologico di Verucchio, la recita sarà venerdì 10 agosto alle ore 21.15.



Protagonisti saranno la mezzosoprano Daniela Bertozzi nel ruolo di Rosina, il tenore verucchiese Mauro Montanari in quello del Conte d'Almaviva e il funambolico baritono

William Hernandez in quello del barbiere Figaro. Ad accompagnarli il Quintetto dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini, diretto da Noris Borgogelli che sarà anche voce narrante ed è l'autore dei testi. Posti a sedere non numerati €7.00, gratuito fino a 12 anni



Prevendita presso ENI Station di Ercole Gori in via Marecchiese 284 di Rimini, pro loco di Verucchio in piazza Malatesta e online. Clicca QUI. Informazioni Pro Loco di Verucchio: 0541670222