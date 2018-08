Sorpreso a spacciare, cerca di fuggire sferrando una gomitata al viso del carabiniere. Arrestato 19enne

Cronaca

Riccione

| 11:00 - 07 Agosto 2018

Un 19enne nato a Cesena e residente a Cattolica è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto lunedì sera al parco della Pace di Riccione quando, a seguito di uno specifico servizio di osservazione, il giovane è stato sorpreso cedere uno spinello contenete circa un grammo di hashish ad un minorenne, poi segnalato alla competente autorità amministrativa. A seguito della perquisizione personale e domiciliare, il 19enne è stato trovato in possesso di ulteriori 3 grammi della medesima sostanza, già suddivisi dosi preconfezionate assieme ad un bilancino di precisione. Nella circostanza il giovane, per sottrarsi al controllo, ha cercato di fuggire colpendo con una gomitata al volto un militare.