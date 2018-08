Dà false generalità perchè clandestino e pregiudicato: arrestato

Cronaca

Riccione

| 10:47 - 07 Agosto 2018

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato, per falsa attestazione a pubblico ufficiale, un 58enne algerino, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato e clandestino. Durante un controllo nei pressi della fermata dell'autobus in piazzale Curiel l'uomo ha fornito false generalità. I successivi accertamenti hanno permesso di risalire alla reale identità del soggetto. Contestualmente il 58enne è stato anche indagato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.