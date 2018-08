Girava per i locali ubriaco e armato di pistola, 47enne arrestato per resistenza

Cronaca

Misano Adriatico

| 10:41 - 07 Agosto 2018

Un 47enne bonsiaco, residente a Misano Adriatico e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. E' accaduto nel corso di un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione dell’uomo, in precedenza segnalato aggirarsi all’interno di alcuni esercizi commerciale di Misano in evidente stato di ebbrezza alcolica e armato. Alla vista dei militari il 47enne ha dato in escandescenza tentando ripetutamente di colpirli con calci e pugni. La successiva perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro un riproduzione fedele della pistola Beretta 92 in soft-air, priva di tappo rosso e comprensiva di caricatore contenente pallini di piombo, mentre all’interno dell’abitazione sono stati trovati altri pallini di piombo, 3 bombolette a gas e un passamontagna del tipo “mephisto”. Il 47enne è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, porto e detenzione di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza alcoolica.