Eventi

Rimini

| 10:13 - 07 Agosto 2018

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub, ritorna al Chiostro della Chiesa di San Giuliano martire a Rimini per il secondo appuntamento dedicato ad Audrey Hepburn.

L’ omaggio ad Audrey Hepburn prosegue mercoledì 8 agosto (ore 21.15, ingresso gratuito) con la proiezione di Sabrina di Billy Wilder, con l’affascinante Audrey affiancata da Humphrey Bogart e William Holden, ovvero tre vincitori del Premio Oscar in un solo film.

Sabrina è la figlia dell’autista della ricca famiglia Larabee ed è da sempre innamorata del secondogenito David, che però preferisce la bella vita e non sembra tenere molto in considerazione la ragazza. Dopo un maldestro tentativo di suicidio, Sabrina si trasferisce due anni a Parigi per frequentare un corso di cucina ma il suo cuore resta sempre legato a David… Un classico della commedia, firmato da un regista di classe, con la spumeggiante Audrey e Bogart, che sostituì all’inizio controvoglia il rinunciatario Cary Grant, in un insolito ruolo romantico.