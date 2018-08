Ferragosto, Emilia Romagna meta più gettonata per offerta di servizi e intrattenimento

Turismo

Emilia Romagna

| 10:09 - 07 Agosto 2018

Lidl Viaggi, la divisione travel di Lidl Italia che nel 2017 ha firmato le vacanze di oltre 40.000 persone, alla vigilia di Ferragosto traccia la fotografia delle ferie degli italiani. Più della metà dei clienti che ha prenotato un pacchetto vacanze sulla piattaforma online di Lidl Viaggi, ha scelto il mare (52%), il 36% la montagna e il restante 12% si divide tra terme e visite culturali nelle città d'arte.



Quasi la totalità dei clienti Lidl Viaggi, rappresentativo di un target trasversale grazie ad un bouquet di offerte che va dal villaggio a 5 stelle al camping, ha scelto l'Italia, premiando la territorialità e la voglia di scoprire il nostro Paese. Le mete più gettonate si confermano essere l'Emilia Romagna, per l'infinita offerta di servizi e intrattenimento, e la Puglia, sempre più amata e apprezzata per le sue bellezze naturali e l'ottima cucina.



Sempre secondo i dati di Lidl Viaggi, che nel 2018 sta registrando un incremento del 50% delle prenotazioni rispetto all'anno precedente, gli italiani scelgono la comodità e il relax "senza costi aggiuntivi". Uno su due, infatti, predilige la pensione completa e ben l'11% la formula all inclusive.