Calcio, mercoledì il test Italia U-20 San Marino: ecco i convocati di Franco Varrella

09:50 - 07 Agosto 2018

Debutto in Uefa Nations League il prossimo 8 settembre: la Nazionale di San Marino, agli ordini del Commissario Tecnico Franco Varrella, è pronta a misurarsi con l’Italia U-20 di Paolo Nicolato.



I biancoazzurri, sottoposti ad intensi carichi di lavoro in vista delle sfide a Bielorussia e Lussemburgo nella prima metà di settembre, ritrovano Filippo Berardi che – pur da sempre inserito nella lista dei pre convocati da Franco Varrella – ha svolto il ritiro estivo aggregato al Monopoli, suo nuovo club di appartenenza. Sono pertanto 24 i giocatori sammarinesi a disposizione del CT, che mercoledì scenderanno in campo allo Stadio Santamonica di Misano Adriatico alle ore 18:00.



Questi i calciatori convocati da Franco Varrella per l’amichevole di mercoledì:



1 Simoncini Aldo 30/08/1986 Tre Fiori

2 Cesarini Davide 16/02/1995 Tre Penne

3 Palazzi Mirko 21/03/1987 Tre Penne

4 Brolli Cristian 28/02/1992 Folgore

5 Vitaioli Fabio 05/04/1984 Tropical Coriano

6 Simoncini Davide 30/08/1986 Libertas

7 Vitaioli Matteo 27/10/1989 Tropical Coriano

8 Gasperoni Alex 03/06/1984 Tre Penne

9 Tamagnini Andrea 27/09/1997 Tre Fiori

10 Battistini Michael 08/10/1996 Libertas

11 Tomassini Fabio Ramòn 05/02/1996 Pietracuta

12 Benedettini Simone 21/01/1997

13 Della Valle Alex 13/06/1990 Faetano

14 Biordi Juri 01/01/1995 Fiorentino

15 Lunadei Lorenzo 12/07/1997 Fya Riccione

16 Cevoli Michele 22/07/1998 San Marino Calcio

17 Giardi Mattia 15/12/1991 Faetano

18 Angelini Nicolò 15/03/1992 Domagnano

19 Censoni Luca 18/07/1996 Fya Riccione

20 Hirsch Adolfo Josè 31/01/1986 La Fiorita

21 Grandoni Andrea 23/03/1997 San Marino Calcio

22 Tosi Luca 04/11/1992 Pietracuta

23 Zavoli Matteo 06/07/1996 Libertas

24 Berardi Filippo 18/05/1997 Monopoli