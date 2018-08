Martedì 14 agosto a Maiolo Sagra della Spianata

Eventi

Martedì 14 Agosto si terrà la Sagra della Spianata, manifestazione dedicata alla “Regina” dei prodotti tipici da forno che sarà cotta e degustata insieme con ottimi salumi e formaggi del territorio, presso l’antico forno a legna restaurato del capoluogo. Il luogo dell’evento è a Maiolo piccolo paesino posto nell’entroterra riminese che conserva ancora le sue borgate, le sue vecchie case contadine, le piazzette e gli antichi forni, dove ogni anno si celebra la Festa del Pane di Maiolo. Da sempre meta del turismo per la Rocca di Maiolo, dalla quale si scorge un panorama fantastico che offre un viaggio tra storia millenaria e natura, seducendo per la bellezza, e per il suo essere punto straordinario di osservazione, spaziando dal monte Fumaiolo all’Alpe della Luna, al monte Carpegna, alla città di San Leo, alle torri che coronano il Monte Titano e i Castelli di San Marino, fino all’Adriatico.



Profumo di spianata

il 14 Agosto 2018 dalle 11.30 apertura degli stand gastronomici e fino a tarda sera sarà possibile acquistare e gustare la buonissima spianata cotta nello storico forno a legna restaurato del capoluogo nella piazza di Maiolo. Nel pomeriggio chi vuole potrà assistere alla preparazione e cottura della spianata.

Ore 16.00 giochi gonfiabili per tutti i bambini

Ore 17.00 presso la Sala Consigliare del Comune di Maiolo

verrà presentato

Beo, un documentario diretto da Stefano Viali e Francesca Pirani.

Beo, classe 1920, si racconta.

Le colline del Montefeltro sullo sfondo, si alternano episodi di vita passata (i campi, la mezzadria, la guerra, la Resistenza, la militanza politica, l’emigrazione…) e quotidiana (l’orto, le api, le riflessioni sul mondo e sugli uomini) in un intreccio di storia personale e Storia recente.

Racconto per parole e immagini. Di umanità, dignità, resistenza.

Una prospettiva inedita per ripercorrere il nostro ‘900 attraverso un suo semplice e straordinario testimone.

Ore 19.00 allieterà la serata Lorenzo e la sua fisarmonica

Informazioni: Proloco di Maiolo Tel. 3397141421