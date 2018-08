Si era dato a fuoco in Valmarecchia, morto dopo giorni di agonia

Cronaca

VillaVerucchio

| 08:05 - 07 Agosto 2018

È morto l'83enne pensionato che lo scorso 31 luglio si era dato a fuoco in un campo di Villa Verucchio, dopo essersi cosparso di liquido infiammabile. L’uomo, fin dall’inizio in condizioni disperate, è deceduto nel reparto rianimazione dell’ospedale 'Bufalini' di Cesena, dove era stato trasferito poche ore dopo il tentativo di suicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il pensionato del luogo, da tempo in cura per depressione, aveva manifestato ai familiari intenti suicidi.