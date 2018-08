Caso Scieri, interrogatorio per il militare riminese accusato di omicidio

Attualità

Rimini

| 07:51 - 07 Agosto 2018

È l’ora dell'interrogatorio per il militare 'riminese' indagato insieme ad altre due persone, nell’inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri. Gli ex commilitoni del parà di Siracusa, trovato morto il 16 agosto 1999 ai piedi della torre di asciugatura dei paracadute dentro la caserma Gamerra, saliranno le scale della Procura accompagnati dai loro legali. A distanza di diciannove anni dai fatti, i magistrati hanno riaperto le indagini. L’uomo, un trentanovenne originario della provincia di Lecce, ma da tempo residente nel riminese è l’unico dei coinvolti nell’inchiesta ancora in forza all’esercito presso il 7° Reggimento Vega di Rimini. La morte del siracusano Emanuele Scieri, giovane laureato in Giurisprudenza di 26 anni, è avvenuta in circostanze ancora tutte da chiarire. Nell'interrogatorio, il militare riminese può avvalersi della facoltà di non rispondere.