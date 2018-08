Dj Alby Fantastix da Rimini all'Europa: 'Non è l’arrivo ma è solo l’inizio di questa carriera'

Attualità

Rimini

| 21:25 - 06 Agosto 2018

Ci sentiamo dopo un inverno che ha consacrato una firma importante, attesa, desiderata, fortemente voluta, quella con un’importante etichetta berlinese,una major, lì dove la techno nasce e vibra. E’ emozionato e felice

“Per me è importantissimo, perché è prima di tutto un riconoscimento a tutto il lavoro e l’impegno che ci ho messo in questi anni, poi perché mi darà spero l’opportunità di girare l’Europa e chissà il mondo, certo non è l’arrivo ma è solo l’inizio di questa carriera”.

Poi con Alby siamo tornati a ricordare le primissime tappe per capire la sua evoluzione

“Io nasco batterista, le percussioni in genere sono sempre state la mia passione, tanto è vero che già a 14-15 anni facevo parte di rock band, ben 4. Poi il passo alle percussioni, appunto, è stato veloce. La musica afro è stata quella che prima mi ha catturato come ogni tipo di strumento a percussione”

E come sei arrivato alla techno? “E’ stato un passaggio naturale che il bagaglio delle prime esperienze ovviamente ha facilitato e sostenuto. E comunque nell’arco degli anni ho sempre composto musica elettronica al pc utilizzando programmi tipo Garage Band. Ricordo che il primissimo programmino di composizione musicale che ho usato è stato Music sulla Play Station 1, all’eta’ di 10-11 anni, e da li partì la mia passione nel creare musica elettronica utilizzando via via attrezzature e programmi migliori”

In maniera più specifica Dj Alby Fantastix oggi attraversa tutte le sfumature della techno, dal Minimal al Deep, dall’House all’Experimental e devo confessare riesce sempre a sorprendermi, per la sua pacatezza, la sua riservatezza e allo stesso tempo questa voglia pazzesca di musica che si sente scivolare fuori dalle sue parole. E’ percepibile quasi al tatto eppure per riuscire a capire un po’ più da vicino la sua personalità non è stato facile. In questa seconda occasione durante la lunga chiacchierata sono emersi aspetti della sua vita che, a parer mio, sono utili ad apprezzare l’artista che è oggi. Ad esempio quando gli ho chiesto da quanto tempo ha deciso di “mettere la testa a posto” (è proprio il caso di dirlo) pensando esclusivamente alla musica mi ha risposto che è successo…. “ quando un mio demo è stato ascoltato e molto apprezzato da una casa discografica dicendomi che il suono era buono come pure la tecnica, che avevo insomma, le carte giuste in mano. A quel punto ho fatto una scelta. Alla fine è quello che avrei sempre voluto fare però come si dice e a me l’hanno detto tante volte (riferendosi al padre,n.d.r.) ‘uno su mille’ ce la fa’, molte volte la tanta gente, me compreso sino ad allora, non ci prova nemmeno. Io invece dopo questi imput positivi mi sono detto, proviamoci. Sono passati da quella volta circa 3 anni e mezzo”.

Ma poi torna a riconoscere che ad essere stata determinante poco più di tre anni fa, non è stata solo una nota casa di produzione musicale e il suo gradimento per il prodotto firmato Alby Fantastix, ma anche una giovane donna. Quando si dice l’incontro giusto al momento giusto. E’ lei ad averlo sostenuto in tutto, ad aver creduto ciecamente in lui e nelle sue potenzialità, lei che ora oltre ad essere la sua manager è diventata sua moglie nel gennaio scorso. “Ho incontrato quella che oggi è mia moglie. E’ grazie anche alle sue competenze professionali, al fatto di aver creduto subito in me e nella mia musica e alla sua caparbietà se sono riuscito a sviluppare il mio obbiettivo e arrivare sin qua.”

E’ molto bello quello che dici e non sei il primo uomo che nella propria donna ha trovato un ottimo alleato

“E’ stato così. E solo dopo pochi mesi ha sottoposto ad alcune Major le mie tracce che hanno suscitato l’attenzione di due valutatori musicali di una nota etichetta discografica e che mi hanno guidato nella giusta direzione, dimostrandomi fiducia e dandomi la carica giusta di cui il mio lavoro necessita”

Questo cosa ha sviluppato in te? “Ho cominciato ad affinare il mio lavoro, il mio stile e la mia stessa vita è cambiata, ad oggi posso dire che di progetti in ballo ce ne sono tanti”

Senza dimenticare che Alby proviene da una famiglia di musicisti, chi pianista, chi batterista, nella sua genealogia c’è anche una zia cantante lirica. Insomma mi verrebbe da dire che la musica comunque… Era nell’aria.

Ma facciamo un passo indietro, nonostante avesse, come lui stesso ci ha detto scherzando, le carte in regola, solo tre/quattro anni fa ha preso la sua vita e ci ha messo un punto, di partenza. Dopo aver mischiato studi e lavori vari.

E prima?

” Come dicevo, prima nessuno mi ha mai incoraggiato a farlo. Magari se avevo le carte in mano giuste non sapevo di averle, come se ti mettessi dei pantaloni con le tasche ma non sai di averle…è un casino no? Perché dici, non ce le ho e tu vai tranquillo che non ce le hai. Comunque sia è andata così..io sapevo di poter fare qualcosa ma non c’è mai stato nessuno che mi ha dato… Diciamo, no una mano… Ma ecco devi trovare le persone che ti ascoltano, questo è molto importante. Molte volte mandi i demo in giro per il mondo a un sacco di etichette e queste quando aprono le mail i demo li buttano via oppure se li tengono perché poi magari riusano dei pezzi e magari non ti fanno sapere niente. Invece se riesci a interfacciarti con delle persone giuste, quelle che, ti danno magari solo un quarto d’ora del loro tempo però lo dedicano tutto a te e sanno dirti se hai queste famose carte giuste o no”

Ma c’è una parte della sua storia che riaffiora piano piano e che va ad aggiungersi alle note (termine più che mai azzeccato) della sua vita. Quando aveva circa 15 anni i suoi genitori si separarono e nonostante, come mi ha raccontato Alby con non poche difficoltà, fu una separazione intelligente in cui i genitori rispettarono prima di tutto e di tutti il loro figlio, fu vissuta come un trauma dall’adolescente che era. Fu probabilmente la causa di una serie di anni ribelli, difficili e sofferti che seguirono. E che di certo hanno frenato la sua creatività o la sua voglia di porsi grandi obbiettivi.

Alby che rapporto hai oggi con i tuoi gentori?

“Oggi con i miei abbiamo un rapporto maturo, fatto di rispetto e fiducia, soprattutto con mia madre, con la quale innegabilmente ho un rapporto molto più disteso e paritario. Chiaramente mio padre è comunque felice per me, fermo restando che i genitori restano un importante punto di riferimento, a mio avviso è giusto vivere in modo assolutamente indipendente le proprie scelte nella vita, che siano giuste o sbagliate, ad oggi più che mai lo affermo con cognizione di causa; perchè è proprio grazie all’ indipendenza delle mie scelte, ed al mio vissuto, che oggi mi sento un uomo dalle spalle larghe, che la vita la vive e l’affronta”.

Come hanno vissuto e vivono la tua passione prima, professione oggi?

“Posso dire che da pricipio, non hanno mai limitato il mio approccio alla musica, ma d’ altro canto, negli anni a seguire, non posso negare di non essermi sentito abbastanza spronato, motivato, capito… Anzi al contrario spesso mi sono sentito demotivato e che non ci fosse abbastanza fiducia nelle mie possibilità. Solo dopo concreti segnali posso dire che mia madre non mi ha fatto mancare il suo sostegno, mio padre resta sempre un pò scettico, ma comunque attualmente, si dimostrano entusiasti di me entrambe e questo è già un buon risultato.

So che hai una grande qualità, quella di saper coinvolgere il pubblico in un nano secondo quando suoni, so anche che ti è capitato varie volte suonando le percussioni in occasioni estemporanee, improvvisate

“Si mi è capitato anche al Rimini Afro Festival nel 2014. C’erano due postazioni percussioni ai lati del dj e mentre ero dietro le quinte mi è stato presentato uno dei due percussionisti che mi ha chiesto se volevo suonare un po’ con loro. E’ stato bellissimo, una 20ina di minuti davanti a duemila persone. Mi riesce più facile suonare dal niente, far ballare e mettere a loro agio mille persone che fare come sto facendo ora, rispondere alle domande in un’intervista”

Quali sono stati negli anni i tuoi punti di riferimento, i dj che più ascoltavi?

“All’inizio mi ispiravo a quelli che ascoltavo piu’ spesso nelle discoteche riccionesi, tipo: Ralf, Cirillo, Dandi & Ugo, Claudio Di Rocco, Ricky Montanari, Uovo, Rame, Paolo Bolognesi, Emanuele Inglese, Joe T Vannlli, Satoshi Tomy ecc… Nel Tempo invece ho rivisto un po’ i miei gusti musicali, passando dall’House e Tech House alla Trance e Progressive (ora anche chiamata EDM), senza più avere tanti dj di riferimento se non uno, Tiesto! Dopo questo periodo ho finalmente trovato la strada che percorro tuttora, cioè la Minimal Techno (di base) con un dj principale di riferimento, Richie Hawtin, con influenze anche da Ricardo Villalobos, Sven Vath e Marco Carola”

Il tuo preferito, tra questi? ….“ Il mio idolo è sempre stato Richie Hawtin, secondo me è un mago in tutto quello che fa perché oltre a fare musica cerca sempre di espandersi. Come uno dei suoi ultimi progetti che lo ha visto andare in giro per le scuole americane a spiegare la musica tchno con altri dj internazionali della sua etichett. Di recente ha fatto uscire un nuovo tipo di mixer. Oltre ad essere un produttore e un dj, è un artista in tutti i sensi”

Ma quanto si rischia di rimanere attaccati ai propri miti?

“Non saprei perché io oggi, dopo tutte queste influenze musicali, sono riuscito e ho voluto crearmi una mia identità musicale, uno stile tutto mio e un mio sound che spesso definisco Techno Sperimentale. Come la definisco io, una Techno con bassi profondi, beat arrampicanti e belli spinti, con melodie eccitanti e suoni strani, ma allo stesso tempo tutto molto Elegante. Una Techno Melodica Potente ma Elegante”

E’ proprio vero, la sua è una musica che spinge, ma non sbava mai. Ma tornando ai dj che hai avuto come riferimento, cosa ti hanno trasmesso, cosa hai imparato da loro?

“Loro mi hanno trasmesso emozioni forti in pista ed io da casa ho imparato a ricreare quelle emozioni e farle mie, per poi riproporle a mia volte nelle mie serate”

C’è una caratteristica Alby che trovo nei tuoi pezzi e non sempre in quelli minimal techno, i tuoi è come se raccontassero una storia, c’è chiaramente un inizio, un’evoluzione e la fine, soddisfa l’ascolto…….

“Questo mi fa molto piacere anche per quello che ti dicevo, per quello che io metto dentro le tracce. Io a differenza della minimal techno che appunto è minimale, anche se il ritmo è bello pesante, spesso rimane monotono e non ci sono particolari variazioni armoniche. Parte, poi va avanti magari anche come un treno, e poi si ferma, non ha alti e bassi. Io invece cerco sempre di dividere la traccia in tre parti. E’ il mio modo di costruire e prima di sentire i brani, che partono per me sempre dal titolo perché quello che segue deve essere collegato, deve avere un senso. Nel mio immaginario, questo è un lavoro in cui devi vivere l’attimo fuggente come si dice..ti passa per la testa un pezzo e subito ti metti a farlo, magari sono due note però dopo le sviluppi. Magari penso ad un inizio con le trombe. A quel punto metto subito un titolo, perché il titolo è la storia, mi dà la traccia e dopo vado a svilupparla”

Oggi per te cosa vuol dire fare musica?…

“Personalmente prima piace a me quindi io la faccio perché nel momento in cui creo io sto bene poi in un secondo tempo mi fa piacere che tutti gli altri, gli spettatori, chi c’è agli eventi, chi compra il disco, chi lo ascolta sia partecipe di quello che faccio e se riesco a trasmettere emozioni meglio perché il punto di arrivo dovrebbe essere quello. Poi quando suoni live è tutto un gioco di emozioni tra te e il pubblico. Dalla consolle mando energia positiva e la gente che balla me la rimanda indietro, ci carichiamo a vicenda”

A proposito qualche mese fa hai partecipato anche a un contest….”Si il TMF Tour Music Fest, un contest a livello europeo”

Che esperienza è stata?….

“Molto bella anche perché molto professionale, organizzata e curata da personaggi di spicco del mondo della musica. Un’esperienza comunque da provare. Il bello di questo contest è che tu, ovviamente se passi le dovute selezioni, vai, partecipi e anche se non arrivi in finale, loro comunque, come ti dicevo prima, dedicano del tempo per ascoltare solo te e quello che fai. In seguito ricevi le loro valutazioni in cui ti spiegano qual’ è secondo loro il tuo punto di forza ed eventualmente invece quale su cui lavorare di più e concentrarsi”

Hai messo l’accento su una questione importante, l’ascolto…

“io penso che molti si credano dei “supereroi” diciamo senza aver più da imparare da altri, poi ci sono i veri professionisti e sono proprio loro che vanno alla ricerca di nuovi talenti ed è in quel momento, in cui cercano qualcuno a cui trasferire tutta la loro esperienza, che nasce la costruzione di qualcosa”

Quali palchi vorresti calcare…

“be’ se dovessi decidere io è facile – mi ha risposto Alby ridendo di gusto – Tomorrwland, Ultra Music Festival, ma anche il Monegro Desert Festival, un mega evento che si svolge in mezzo al teserto tra Barcellona e Madrid. Volendo potrei andare anche a Zurigo allo Street Parade. L’ultima volta che ci sono stato ha fatto un milione 350mila persone”

Allora in attesa di vederti su questi palchi, incrociamo tutte le dita.

Come mai non ti sei mai esibito nella tua città, Rimini?

Ci ho provato, ma purtroppo mi sono scontrato con una brutta realtà, Rimini si basa su nepotismi e conoscenze, se non hai una delle due possibilità non ti permettono di esibirti; Non contano le qualità professionali ma le conoscenze. Però ci tengo a ringraziare il Coconuts, in quanto la scorsa estate è stato l’unico a dimostrarsi aperto e disponibile, consentendomi la presentazione del mio Disco presso il loro locale, e mi sono trovato di fronte a professionisti , che sanno dare il giusto spazio a chi lo merita



ma non possiamo salutarci senza aver ricordato che tu hai già all’attivo un cd.

“Si, si chiama “Start”, ha 6 tracce, è uscito lo scorso inverno a Berlino e in autunno arriverà in Italia ed ora sto già lavorando a un secondo disco e comunque continuo a produrre”

Il complimento migliore che abbiano fatto alla tua musica?

“Che è unica ed esplosiva, ma soprattutto innovativa per l'unicità del sound”

Infine: cos’è per te la musica?

“La musica è la mia essenza!!!”

Ascoltarlo, per credere e soprattutto per Ballare! Vi aiuterà la sua pagina personale su youtube.com