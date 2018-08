Calcio D, faccia a faccia tra la Reggiana e mister Antonioli: il tecnico ha preso tempo

Sport

| 20:52 - 06 Agosto 2018

Il tecnico Mauro Antonioli lunedì pomeriggio si è incontrato con la dirigenza della Reggiana. La società granata nuova di zecca, iscrittasi alla serie D, punta fortemente sul tecnico ex Ravenna per guidare un progetto che prevede il ritorno in serie C in breve tempo, magari fin dalla prossima stagione. L’offerta economica è buona, il budget è sostanzioso. Certo, il compito è difficile perché si parte in ritardo e la concorrenza è agguerrita.

Il tecnico, romagnolo di adozione, reduce dall'ottima esperienza triennale al Ravenna, avrebbe preso un po' di tempo: sull’altro piatto della bilancia c’è, infatti, la proposta del Santarcangelo che da tempo gli ha offerto la panchina in caso di riammissione in serie C. E la serie C Antonioli non vorrebbe mollarla. Soltanto che il destino del club gialloblù si conoscerà solo tra qualche giorno e la Reggiana, peraltro un club nobile anche se di serie D, non può perdere altro tempo prezioso.