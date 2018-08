Rimini, si è radunata la Berretti: tra i volti nuovi tre ex Cesena, due ex Fya e un ex Santarcangelo

Sport Rimini | 20:24 - 06 Agosto 2018 Si è radunata lunedì pomeriggio, allo stadio “Romeo Neri”, la formazione Berretti allenata da mister Giordano Cinquetti. Presenti il responsabile del settore giovanile biancorosso, Aldo Righini, il referente tecnico Adrian Ricchiuti e tutto lo staff.I biancorossi cominceranno la preparazione martedì, alle 16.30, sempre sul rettangolo verde di piazzale del Popolo dove lavoreranno alcuni giorni. Dopodiché gli allenamenti si svolgeranno sul sintetico di Miramare.Questi i convocati da mister Cinquetti, che sarà coadiuvato dal tecnico in seconda Ivan Pazzini, dal preparatore atletico Ivan Celli e dal preparatore dei portieri Daniele Sapori. I volti nuovi sono: De Marzo (dal Cesena), Guarino (Cittadella), Magi (Cesena), Sparaventi (Fya Riccione), Bianchi (Fya Riccione), Rosti (Santarcangelo), Semprini (Cesena).

Portieri De Marzo Nicholas ’01, Mancini Mattia ’01

Difensori Ceccarelli Luca ’00, Cristiani Andrea ’01, Guarino Oscar Archimede ’01, La Montagna Davide ’01 (in prova), Magi Andrea ’01, Sapori Manuel ’01, Zanni Alessandro ’01.

Centrocampisti Amaducci Alessandro ’00, Bianchi Mattia ’01, Borghini Giacomo ’01 (in prova), Innocentini Filippo ’01, Pari Alessandro ’01, Pellanda Daniel ’01, Rosti Thomas ’01, Semprini Jacopo ’02, Sparaventi Lorenzo ’01

Attaccanti Bargelli Leonardo ’01, Greco Lorenzo ’01, Marconi Riccardo ’00, Osayande Osagie ’01, Stella Filippo ’01.