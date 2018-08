Coppa serie C, nel girone col Rimini anche l'Imolese: il derby in casa domenica 19 agosto. Rebus stadio

Sport

Rimini

| 19:32 - 06 Agosto 2018

La LegaPro ha completato i gironi di Coppa Italia di serie C con le tre ripescate: Juventus Under 23, Imolese e Cavese. Ecco i nuovi gironi:

GIRONE A: Juventus U23, Albissola, Cuneo

GIRONE E: Imolese, Ravenna, Rimini

GIRONE I: Catanzaro, Paganese, Cavese.



Prossimo match per il Rimini contro l'Imolese domenica19 agosto: i biancorossi di Righetti giocano in casa. Già, ma in quale impianto? Ieri pomeriggio è scatata la caccia all'impianto. Il Mazzola di Santarcangelo è indisponibile, si proverà con Forlì e Ravenna. E una possibile inversione di campo con l'Imolese per tagliare la testa al toro? Niente da fare, il regolamento di Coppa Italia la vieta tassativamente.

Insomma, bisogna trovare uno stadio. Poi si stabilirà l'orario.