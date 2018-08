Europei di nuoto, fuori dal podio Simone Sabbioni: quinto posto ex aequo con Ceccon

Sport

Rimini

| 18:48 - 06 Agosto 2018

Solo un quinto posto per il riminese Simone Sabbioni nella finale dei 100 dorso agli Europei di nuoto a Glasgow. Stesso piazzamento per l’altro azzurro Thomas Ceccon.

Un risultato al di sotto delle aspettative per il campione riminese salito sul podio (bronzo) nella precedente edizione.

Il tempo è stato di 53”85, peggiore rispetto a quello ottenuto in semifinale con cui sarebbe salito sul podio. Simone ha pagato un passaggio troppo veloce nei primi cinquanta, perdendosi poi soprattutto negli ultimi venticinque. il 21enne di Rimini - allenato dal tecnico federale Matteo Giunta e tesserato Esercito e Swim Pro SS9 - passa terzo ai a metà gara in 25''60 e poi cede negli ultimi venti metri, peccato perchè il 53''39 nuotato in semifinale bastava per il bronzo conquistato dal greco Apostolos Christou in 53''72.

Rimpianti per gli azzurri. "Peccato perchè il podio era alla portata - spiega Ceccon - Sono comunque contento per il personale". Gli fa eco Sabbioni: "Un bello schiaffo - spiega il romagnolo, bronzo a Londra 2016 - Servirà da lezione. Bastava un passaggio controllato e il podio si prendeva tranquillamente". Oro e argento i formidabili russi, unici a rompere il muro dei 53'', Kliment Kolesnikov - già primo nei 50 con il record mondiale in 24''00 - con 52''53 che vale il primato mondiale juniores ed Evgeny Rylov con 52''74.