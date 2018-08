A Rimini nel weekend 37 posti di controllo dei Carabinieri: in azione anche l'elicottero. Raffica di denunce

Cronaca

Rimini

| 18:16 - 06 Agosto 2018

Intenso weekend di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi, che, come disposto dal Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, hanno intensificato la presenza sul territorio, grazie anche ai rinforzi inviati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Importante il contributo fornito dall'elicottero del 13esimo Elinucleo Carabinieri di Forlì che, nel corso della serata di sabato, ha sorvolato il territorio riminese, supportando l'azione dei colleghi. Tra essi anche quelli in sella ai nuovi Qooder, gli scooter a tre o quattro ruote che permettono un intervento ancora più tempestivo. Al termine delle attività (allestiti 37 posti di controllo) sono stati controllati 166 mezzi e 235 persone, quattro segnalate in Prefettura per uso di stupefacenti. Nella "rete" sono finiti anche due pallinari, denunciati per truffa ed esercizio abusivo di attività di gioco: un cittadino ucraino e un rumeno, sorpresi durante i controlli sui viali Margherita e Regina Elena. Un altro rumeno, 50enne, è stato invece denunciato per inosservanza a divieto di ritorno nel Comune di Rimini. Tredici infine le denunce per guida sotto l’influenza dell’alcool.





Il commento dell'Arma:"L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto, con l’arrivo della stagione estiva, continueranno con la massima assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati".