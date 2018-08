Fa razzia di cellulari dalle borse sotto gli ombrelloni, senegalese 'topo di spiaggia' arrestato

Cronaca

Rimini

| 18:09 - 06 Agosto 2018

Nel primo pomeriggio di sabato i Carabinieri hanno fermato il responsabile di un furto in spiaggia a Rimini, un 33enne senegalese già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti. Il giovane, approfittando di un momento di distrazione dei bagnanti, ha rubato quattro telefoni cellulari dalle borse lasciate sotto l'ombrellone. Un 'raid' a scopo di furto che ha coinvolto degli stabilimenti balenari tra i numeri 105 e 131. I Carabinieri, chiamati dalle vittime dei furti, hanno rintracciato e arrestato il 33enne senegalese, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in attesa del processo.