Vede sportello aperto del furgone e ruba il portafoglio: il proprietario lo scopre e viene aggredito

Cronaca

Rimini

| 18:04 - 06 Agosto 2018

Nella tarda serata di sabato un 21enne di origine asiatica, cittadino italiano e già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, è stato denunciato a Rimini. Il giovane ha rubato un portafoglio dal sedile di un furgone, approfittando dello sportello lasciato aperto. E' stato proprio il proprietario del mezzo a sorprenderlo in azione: il 21enne è riuscito a fuggire, spingendolo con forza, ma i Carabinieri, grazie alle indicazioni fornite dall'uomo derubato, lo hanno rintracciato dopo poche ore, mentre camminava per le vie del centro storico di Rimini. Nei suoi confronti è scattata denuncia per rapina impropria. La refurtiva è stata invece restituita al legittimo proprietario.