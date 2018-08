Auto in divieto di sosta, contesta la multa e prende a calci e pugni i vigili: arrestato

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 17:51 - 06 Agosto 2018

Sanzionato per divieto di sosta, un 37enne albanese già noto alle forze dell'ordine ha dato in escandescenze e aggredito i vigili. L'uomo è stato arrestato a Bellaria, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nel tardo pomeriggio di sabato. Trovato il verbale sul parabrezza della propria automobile, ha affrontato a muso duro una pattuglia, cercando di contestare la sanzione, fino a passare alle vie di fatto: dall'aggressione verbale a quella fisica, a calci e pugni, finché il 37enne non è stato bloccato dall'intervento dei Carabinieri. Ad avere la peggio un agente della Polizia Municipale, medicato al pronto soccorso e dimesso con prognosi di pochi giorni. Lunedì l'arrestato è stato processato per direttissima e condannato a un anno di reclusione, pena sospesa.