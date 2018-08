Il concerto di Omar Pedrini e divertenti sfide di calcio nel Ferragosto di Casteldelci

Eventi

Casteldelci

| 17:42 - 06 Agosto 2018

Il rocker Omar Pedrini e appassionanti sfide di calcio amatoriale sono gli "ingredienti" del Ferragosto di Casteldelci, nel verde dell'Alta Valmarecchia. Gli eventi si apriranno domenica 12 agosto, nel piazzale della Palestra, con il concerto di Omar Pedrini: rocker, cantautore e presentatore italiano, ex chitarrista, paroliere e cantante dei Timoria. Lunedì 13 agosto al campo sportivo, dalle 17.30, la partita di calcio riservata ai giovani calciatori dai 10 ai 16 anni. Alle 20.30 al coperto, nel piazzale della palestra, è organizzata la cena con la presentazione delle partite di calcio in programma per mercoledì 15 agosto. Per Ferragosto infatti tutti in maglietta, calzoncini e scarpe con i chiodini per una doppia divertente sfida di calcio, una tradizione del comune di Casteldelci: la sfida "vecchi e giovani", giunta alla cinquantesima edizione. Fischio di inizio alle 16. Per l'occasione gli organizzatori hanno organizzato una seconda partita, che inizierà alle 17.30, "La grande vecchi e stravecchi": in campo giocatori over 50 che hanno collezionato almeno una presenza nelle quarantanove sfide passate. Al termine delle due partite di calcio buffet per tutti, giocatori e tifosi. Una speciale mostra fotografica sui 50 anni di calcio a Casteldelci sarà visitabile fino al 19 agosto presso il Museo Colarieti.