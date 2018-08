Musica Rap e lacrime ai funerali di Alex Casadei, morto a 18 anni in un incidente

Attualità

Savignano sul rubicone

| 17:22 - 06 Agosto 2018

Giornata di lutto cittadino, a Savignano sul Rubicone, in memoria di Alex Casadei, 18enne che ha perso la vita in un tragico incidente stradale mercoledì 1 agosto, al confine tra Santarcangelo e Savignano. Lunedì 6 agosto è stato celebrato il funerale del giovane, nella chiesa di Castelvecchio, gremita di persone: una grande dimostrazione d'affetto di tutta la comunità, a fronte di un lutto tremendo. Erano presenti i parenti, gli amici, i compagni di classe e i compagni del corso di judo: lunghissime file per poter abbracciare e dare il proprio conforto ai genitori e alla sorella di Alex. L'uscita del feretro è stata accompagnata dalla musica rap che tanto amava il giovane studente: il corpo sarà sottoposto a cremazione a Cesena.