VIDEO: Celebrità di Costantino Bagalà conquista il palco del Tibero Music Festival

Attualità

Rimini

| 17:02 - 06 Agosto 2018

Il video on-line ha totalizzato mezzo milione di visualizzazioni, la sua canzone è diventata un tormentone in salsa romagnola dell'estate 2018. Costantino Bagalà, imprenditore riminese che si è lanciato nel mondo della musica, è stato protagonista con il suo primo singolo "Celebrità" anche al Tiberio Music Festival, evento che ha registrato a Rimini il pieno di presenze. In chiusura del Festival si è esibito anche l'emergente e poliedrico cantante riminese, con "Celebrità" e con altri due brani inediti. Costantino racconta: “Ho lavorato veramente sodo per questo progetto e ieri sera ho coronato un sogno nell’esibirmi per la prima volta nella mia città e ricevere così tanti apprezzamenti da parte del pubblico! Non era scontato e soprattutto, cantare per la prima volta degli inediti, è stato elettrizzante ma allo stesso tempo anche una scommessa. Vorrei ringraziare in primis il mio management e tutta la KSchool Rimini che ha creduto in me e nel progetto, Gionata Galdenzi, Federica Valentini, i ballerini e i talentuosi bimbi della scuola che hanno veramente fatto la differenza!”. Per Costantino è tempo ora di pensare ai progetti futuri: “Ci sono in ballo dei progetti davvero importanti quanto complessi, sto cercando di scegliere tante proposte che mi sono state fatte e questo già a priori mi lusinga, ma non voglio perdere il motivo principale che mi ha permesso di arrivare fino a qui: il semplice amore per la musica, fatta con il cuore, con intimità ed energia positiva".