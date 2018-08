La carta smeraldo per i cassonetti dei rifiuti arriva anche a Spadarolo e Santa Giustina

Attualità

Rimini

| 15:08 - 06 Agosto 2018

Per fare il punto sulla nuova raccolta stradale nella zona forese di Rimini, Hera organizza alcuni appuntamenti per incontrare gli utenti a Spadarolo e Santa Giustina.

Al fine di far conoscere le novità introdotte di recente nel servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, l’amministrazione Comunale ed Hera hanno organizzato una serie di appuntamenti che saranno l’occasione anche per poter ritirare la Carta Smeraldo. Sono, infatti, stati recentemente posizionati dei grandi contenitori, a cui è possibile accedere solo attraverso l’apposita carta smeraldo, per la raccolta separata dell’indifferenziato, della carta, della plastica; per organico e vetro sono stati installati nuovi contenitori con oblò, con lo scopo di ridurre i conferimenti di materiale improprio. In alcuni punti sono stati posizionati i nuovi contenitori per la raccolta degli scarti vegetali: foglie e sfalcio d’erba che devono essere inseriti all’interno direttamente senza sacco.







I due incontri pubblici informativi, ai quali i cittadini sono invitati a partecipare si terranno:

martedì 7 agosto, alle 18.45 al Centro Parrocchiale “Teatro Marvelli” di Spadarolo in via Marecchiese, 293

mercoledì 8 agosto, alle 18.45 nella Sala Polivalente del Centro Giovani di Santa Giustina in via Montiano, 14

In entrambi i casi sarà possibile ritirare la Carta Smeraldo a partire dalle 20.00

Il nuovo sistema di raccolta contribuirà ad aumentare la raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di rifiuti riciclabili.

Una sfida importante che va oltre gli aspetti normativi perché contribuisce a ridurre il consumo di risorse naturali, realizzando importanti benefici per l’ambiente e per le generazioni future.