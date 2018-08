Le stelle della ginnastica azzurra a Riccione, dopo l'incetta di medaglie agli Europei

Sport

Riccione

| 14:29 - 06 Agosto 2018

Riccione torna protagonista della ginnastica azzurra ospitando per ben dieci giorni (da mercoledì 8 a sabato 18 agosto) il collegiale della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica femminile. A poche ore dallo splendido Europeo di Glasgow in cui le Azzurre hanno fatto incetta di medaglie (uno strapotere che parla di 7 medaglie complessive: 4 ori tra le due gare regine, quella a squadre e l’all-around, due argenti e un bronzo), le atlete della ginnastica arriveranno nella Perla Verde grazie all’organizzazione della Ginnastica Riccione, accompagnate dal responsabile tecnico Enrico Casella e da tutto lo staff. Presenti a questo collegiale Martina Basile, Sofia Busato, Desirée Carofiglio, Caterina Cereghetti, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Giada Grisetti, Francesca Noemi Linari, Lara Mori, Martina Rizzelli e Giorgia Villa.





Riccione coccolerà le campionesse del team azzurro con dieci giorni in cui si alterneranno mattinate di allenamenti alla palestra di viale Abruzzi, a momenti di svago e relax per far vivere alle giovani atlete Riccione a 360°.





“Avere a Riccione le campionesse della ginnastica artistica nazionale è davvero un onore e una grande gratificazione per tutto il lavoro che stiamo svolgendo – spiega il presidente della Ginnastica Riccione, Francesco Poesio -. Siamo felici che la Federazione Ginnastica d’Italia, dopo il Galà e l’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti, continui a darci occasioni per dimostrare la nostra crescita. Avere qui ginnaste del calibro di Giorgia Villa, fresca campionessa d’Europa di squadra e individuale, insieme a tutte le migliori atlete italiane, dà lustro alla nostra città e conferma la bontà del percorso che abbiamo intrapreso. Per le nostre atlete poi, vederle all’opera nella palestra dove si allenano ogni giorno sarà un grande stimolo per continuare ad impegnarsi e migliorare. Come società il nostro impegno per crescere è massimo e passa sia da queste occasioni, sia da accordi importanti come quelli appena siglati: con Adidas, che è diventato il nostro fornitore tecnico ufficiale e con il Centro medico Exis di Riccione a cui affideremo le nostre atlete agoniste per tutti gli aspetti fisioterapici e riabilitativi, dalla prevenzione alla cura degli infortuni grazie alla presenza di una completa equipe medica”.

Nella foto (dal sito federginnastica.it) la squadra Juniores campionessa d’Europa: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Elisa Iorio e Alessia Federici.