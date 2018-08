I vini romagnoli e abruzzesi e tanta musica protagonisti di Calici di Stelle a Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:02 - 06 Agosto 2018

Venerdì 10 e sabato 11 agosto a Santarcangelo torna “Calici di Stelle”, uno degli appuntamenti estivi più attesi che ogni anno attrae migliaia di persone. Con 48 case vinicole, 16 eventi musicali, sei fra osterie e punti ristoro, 35 fra attività eno-gastronomiche e bar che aderiscono e contribuiscono all’iniziativa, Santarcangelo si prepara dunque alla 20esima edizione della manifestazione dedicata al buon vino.



Anche quest’anno “Calici di Stelle” propone infatti due giorni di degustazioni con le migliori selezioni dei vini di Romagna e 6 selezioni provenienti dall’Abruzzo, regione ospite di questa edizione. Il format ormai collaudato prevede l’acquisto del kit per la degustazione (calice, sacca e cinque tagliandini) al costo di 13 euro, oppure cinque tagliandini al costo di 10 euro, presso le postazioni di acquisto in piazza Ganganelli, Marini e Monache e nelle vie Battisti, Garibaldi, Cavour. Tante le proposte anche dei punti ristoro, con prodotti da forno, pesce e barbecue in piazza Marini, e piadina, BBQ e arrosticini in piazza Ganganelli.



Ad accompagnare le due serate 16 eventi di “Calici di Musica” che spaziano dal blues all’afro, dal funk allo swing, dal rock al country. In piazza Marini, inoltre, sarà allestita una vera e propria pista per ballare tango argentino (venerdì 10) e musica latina (sabato 11).



Tra le iniziative collaterali alla manifestazione, “Santarcangelo Vista Mare” in piazza Monache propone esperienze sensoriali legate all’enogastronomia con “cibo stellato di strada” e un percorso dedicato al cinema italiano degli anni ’50, accompagnato da musica e interpretazioni cinematografiche. Inoltre, presso la terrazza Stacchini di piazza Monache è in programma uno show-cooking “stellato” con degustazione e spettacolo (prenotazioni al numero 331/9014218 o asso.recidivo@gmail.com).



Durante la due giorni non mancheranno iniziative più collaudate come l’osservatorio astronomico presso la piazzetta di vicolo Pedretti, proposto dal gruppo Astrofili “Niccolò Copernico”, il mercatino dei libri già letti degli amici della biblioteca Baldini nel gazebo di piazza Ganganelli. Al Museo storico Archeologico si potranno invece ammirare le opere di Eron e Andreco realizzate per la mostra “Unearth | Portare alla luce”, mentre via Garibaldi si trasformerà nella via dei bambini con gonfiabili e giochi in legno di un tempo. Venerdì 10 agosto in via Cesare Battisti saranno esposti quadri e opere di Santarcangelo dei Pittori mentre allo sferisterio si svolgerà il “Torneo delle Porte” di tamburello. Infine, la Pro Loco di Santarcangelo propone la tradizionale iniziativa che ogni anno riscuote un grande successo di pubblico: venerdì 10 e sabato 11 agosto, alle 21,30 – 22,30 o 23,30 sono infatti in programma i tour guidati di “degusta in grotta”. Per informazioni e prenotazioni: 0541/624.270 (costo 5 euro).



Poiché da sempre la manifestazione è caratterizzata dal motto “bere bene, bere poco”, anche quest’anno in piazza Ganganelli saranno presenti gli operatori del Sert dell’Asl di Rimini per promuovere la campagna Circolando e la Polizia stradale per la prova dell’alcol-test.



“Calici di Stelle” è un’iniziativa organizzata da Pro Loco, associazione Città Viva, Confesercenti e Federazione italiana esercenti pubblici e turistici con il patrocinio di amministrazione comunale di Santarcangelo, Regione Emilia-Romagna e Camera di Commercio della Romagna.