Polisportiva Junior Coriano, fervono i preparativi per la nuova stagione agonstica

| 12:35 - 06 Agosto 2018

E' terminata per quest’anno il 27 luglio l’iniziativa “Calcio sotto le stelle” che nei mesi di giugno e luglio ha accolto bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai quattro ai quattordici anni per giocare a calcio insieme agli allenatori della Polisportiva.

La Junior Coriano si sta dedicando ora all’organizzazione delle attività per la prossima stagione sportiva 2018/2019 nelle tre discipline di calcio, basket e volley.

Per il calcio il primo allenamento per le categorie Allievi e Giovanissimi è fissato per il giorno 20 agosto alle ore 16:30, cui seguirà la riunione dei genitori con i dirigenti e gli allenatori della Junior; e la settimana successiva, invece, è fissato, sempre alle 16:30, il primo allenamento per l’attività di base ovvero le categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, seguito sempre dall’incontro tra i genitori e la società.

Per il volley la Prima Divisione inizierà ad allenarsi l’ultima settimana di agosto e, a seguire, partiranno anche tutte le altre categorie: Minivolley, Under 12, Under 14 e Under 16.

Il basket, invece, partirà con gli allenamenti da settembre per Pulcini, Scoiattoli e Aquilotti, mentre le categorie Esordienti e Under 15 anticiperanno gli allenamenti al 20 agosto.

La Polisportiva è pronta ad iniziare la stagione con tutti i tesserati, augura ai propri ragazzi un’annata ricca di divertimento e dà appuntamento a tutti coloro che vorranno entrare a far parte della Junior, vecchi e nuovi iscritti, sui campi da gioco per l’inizio dell’avventura.