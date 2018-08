Rimini, capriolo investito sulla strada in via Santa Cristina

Attualità

Rimini

| 12:34 - 06 Agosto 2018

Sulla strada delle Coste di Sgrigna in via Santa Cristina gli attraversamenti di animali selvatici sono piuttosto frequenti. Capita di frequente anche di vedere sfilare dei daini. Purtroppo questi incontri costituiscono anche un pericolo per gli automobilisti. Lunedì mattina, a circa un km dall'abitato riminese un'auto ha centrato in pieno un capriolo di grosse dimensioni che ha attraversato improvvisamente la strada. L’impatto è stato molto violento e l’animale è morto sul colpo. Il conducente dell’auto non si è fermato. La raccomandazione è quella di prestare estrema attenzione mentre si percorrono le strade immerse nella vegetazione e soprattutto di moderare la velocità.