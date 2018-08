Tennis, lunedì sera la semifinali del torneo femminile del Ct Cicconetti. I risultati del maschile

Sport

Rimini

| 12:32 - 06 Agosto 2018



Si giocano questa sera (lunedì, dalle 19.15) le semifinali del torneo nazionale di 3° femminile del Ct Cicconetti. Le sfide sono Matilde Buldrini-Marta Lombardini e Gloria Poletti-Sara Sirena. Negli ultimi due quarti di finale successi della Poletti (3.2, n.1) su Alice Franca (3.5) per 6-2, 7-6, e della maestra del Club, la 3.3 Sara Sirena (n.4) su Emilia Zampolini (3.4) per 7-6, 3-0 e ritiro. Si è concluso sabato sera il tabellone di 4° vinto da Alessandra Sparnacci. 4.2 del Tc Riccione (n.1), in finale su Giulia Galvani (4.2, n.3) per 4-6, 6-1, 10-3.



Intanto è in pieno svolgimento il classico torneo di 4° di Ferragosto, il 3° trofeo “Gelateria 3 Bis”. 1° turno: Cristian Ceccolini (Nc)-Massimiliano Chieppa (Nc) 1-6, 6-0, 10-6. 2° turno: Andrea Arcangeli (4.5)-Oscar Cervellieri (4.3) 6-3, 6-2, Adriano Ianniello (4.3)-Francesco Fattibene (4.5) 6-4, 6-1, Davide Pierini (4.4)-Giammaria Giovanardi (4.4) 6-4, 3-6, 10-7, Giovanni Iorio (4.3)-Giacomo Bonzi (4.6) 6-2, 6-2, Franco Arfelli (4.3)-Fabrizio Pierini (4.6) 6-3, 6-0, Matteo Donati (Nc)-Daniele Bracci (4.3) 6-4, 6-2, Fabio Ferrari (Nc)-Roberto Bianchi (4.3) 1-6, 5-4 e ritiro, Stefano Baldazzi (4.3)-Marco Marchini (Nc) 6-4, 4-6 e ritiro, Luca Ravaglia (4.5)-Federico Biondi (4.5) 6-3, 6-2, Mario Matteini (Nc)-Franco Lamacchia (4.4) 6-1, 6-1, Massimo Casali (4.4)-Gianluca Paolo Drudi (Nc) 6-1, 6-0, Davide Piersantini (4.3)-Matteo Filomena (4.6) 6-1, 6-1. 3° turno: Claudio Riciputi (4.4)-Lorenzo Cavallari (4.3) 1-6, 6-2, 10-4, Maurizio Aprea (4.4)-Umberto Manfroni (4.3) 6-0, 6-0, Roberto Bugli (4.3)-Massimo Marinoni (4.4) 1-6, 6-2, 10-4, Lucio Balasini (4.3)-Luca Paganelli (4.4) 6-4, 6-0, Marco Perazzini (4.3)-Roberto Casadei (4.2) 7-5, 2-6, 10-7, Lorenzo Bernardini (4.3)-Matteo Gusella (4.2) 7-6, 6-1, Pier Paolo La Maida (4.5)-Giovanni Benzi (4.3) 6-2, 6-0, Giacomo Chiabrando (4.3)-Nicolò Balducci (4.2) 7-6, 6-4, Leonardo D’Angelo (4.5)-Vittorio Landi (4.3) 6-1, 6-3, Jacopo Migani (4.5)-Massimiliano Semprini Cesari (4.3) 6-2, 6-0.