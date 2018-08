La comunità di San Giovanni in festa per i cent'anni di nonna Pierina

Attualità

| 12:31 - 06 Agosto 2018

Sabato scorso, insieme a tutta la famiglia e al Sindaco di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli, Pierina Magnanelli ha spento 100 candeline.

Nata a Morciano il 4 agosto 1918, salvo un breve periodo trascorso a Cattolica, risiede da sempre a San Giovanni in Marignano. Pierina è la penultima di 9 fratelli di cui due centenari non più in vita: Magnanelli Gilda nata nel 1902 e morta in Francia nel 2002 e Magnanelli Ottavio nato nel 1913 e morto nel 2015 e vissuto a San Giovanni. Altri tre fratelli sono deceduti dopo 90 anni. Pierina vive con la figlia e il genero a San Giovanni in Marignano e sabato 4 ha festeggiato con il Sindaco Daniele Morelli, i due figli, 3 nipoti, 4 pronipoti e tanti parenti e amici il compleanno nella sua casa.