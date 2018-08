Al Parco Atlantica a Ferragosto un salto nell'Antico Egitto con divertente gara di enigmi

Eventi

Cesenatico

| 12:26 - 06 Agosto 2018

Mercoledì 15 agosto, al parco acquatico Atlantica di Cesenatico è in programma la giornata più divertente e colorata dell’estate 2018 con la grande festa di Ferragosto ambientata nell’Antico Egitto.

I ragazzi dell’animazione, targata Fiats, hanno organizzato un grande gioco a squadre e un vero e proprio salto nel tempo con un allestimento che coinvolgerà gran parte delle aree del parco e comparse in carne ed ossa.

Faraoni, regine, guardie, mummie, scarabei, papiri e una grande piramide saranno i protagonisti di una giornata all’insegna della festa e del divertimento.

Dalle 15 i partecipanti, suddivisi in squadre, saranno impegnati alla ricerca di dieci scarabei, superando una serie di enigmi da risolvere, personaggi del passato da interrogare, papiri da decifrare e antichi balli da interpretare.

Solo al termine delle prove si giungerà alla scoperta dell’antico sigillo che consentirà di liberare il Faraone dal sarcofago incantato.

Inoltre, a Ferragosto, chi entrerà ad Atlantica vestito da un personaggio dell’Antico Egitto riceverà in omaggio un gadget del parco.

Musiche e balli accompagneranno l’intero pomeriggio che si concluderà con il grande “Big Show” del team di animazione formato da Omar Ravaioli, Nicole Castellucci, Sonia e Letizia Fabbri.

La squadra vincitrice si aggiudicherà biglietti omaggio e gadget di Atlantica.

L’evento è adatto per il divertimento di tutta la famiglia, le prove da superare sono state pensate sia per adulti che per bambini.

Per partecipare è necessario iscriversi fornendo il proprio nome e cognome ai ragazzi dell’animazione di Atlantica.

Le iscrizioni sono già aperte e termineranno mercoledì 15 agosto alle 12,30.

Mercoledì 15 agosto, tariffe invariate: ingresso adulti euro 16 e bambini euro 13 e il giorno dopo è gratis. Per info: 0547.83654