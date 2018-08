Cinema, La Vela Illuminata si ferma a Perticara con 'Gifted il dono del talento'

Eventi

Perticara

| 12:23 - 06 Agosto 2018

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub, prosegue nelle più belle località della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.

Martedì 7 agosto la Vela si ferma a Perticara (via Oriani) con il film Gifted – il dono del talento di Marc Webb con Chris Evans, McKenna. Lindsay Duncan e Octavia Spencer.

Mary, sette anni ed un talento innato per i numeri. Così brava che la nonna materna vorrebbe destinarla a studi di eccellenza, strappando la custodia della piccola allo zio, responsabile della bambina dopo la morte improvvisa della mamma. La problematica dei bambini superdotati e le dinamiche affettive al centro di questo film che offre sorrisi e lacrime in egual misura.