Volley A2 femminile, il coach dell'Omag Saja: "Abbiamo più esperienza rispetto all'anno scorso"

| 12:20 - 06 Agosto 2018

Coach Stefano Saja, un giudizio sull’Omag uscita dal mercato. Come cambia il roster?

“Era intenzione emersa mantenere per quanto possibile invariato il roster . Ma proprio per quanto di buono raggiunto nella stagione scorsa sapevamo sarebbe stato difficile trattenere tutte “le Zie”. Si riparte con la riconferma a me molto gradita di cinque giocatrici (Saguatti, Battistoni, Gibertini, Caneva e Gray) e con sette nuovi arrivi che sono convinto potranno dare un grande contributo”.

Facciamo l’analisi del roster…

“In regia rimane Ilaria Battistoni che ha dimostrato in questi due anni di trovarsi a proprio agio in questa categoria. Ha ancora grandi margini di crescita vista la sua giovane età. La seconda palleggiatrice sarà Bianca Mazzotti, che arriva a San Giovanni in Marignano dopo le esperienze di Legnano e Mondovì (chiuse al 3° ed al 2° posto in A2).

In posto 2 è arrivata Costanza Manfredini, giocatrice che non ha bisogno dpresentazioni perché per lei parlano i numeri delle sue ultime stagioni a Soverato e a Chieri, con cui ha conquistato la promozione in A1. La sua vice sarà Martina Casprini, 187 cm, la scorsa stagione a Rovigo”.

Nel reparto schiacciatrici?

“Capitan Saguatti ormai veterana della Consolini Volley, sarà affiancata da Bernadette Dekany, giocatrice di buona tecnica ed equilibrio in prima e seconda linea vista l’anno scorso a Trento e prima ancora a Monza. Pronte a dare man forte in caso di bisogno sono arrivate Alessandra Guasti e Greta Pinali, schiacciatrici che han fatto molto bene nella passata stagione in B1 a Vicenza e a Bologna”.

Al centro?

“Al centro della rete insieme alla confermata Anna Caneva, arriva da Chieri ( prima a Montichiari in A1) anche Giuditta Lualdi, giocatrice giovane e dotata di grande fisicità. Anna Gray completa il reparto garantendo qualità tecniche e doti atletiche.

Il libero sarà ancora Giulia “Gibi” Gibertini che accosta alle qualità tecniche quelle doti umane e di esperienza che già nella passata stagione sono state molto importanti”.

Il bilancio?

“La mia impressione, che verificheremo nella prima parte della preparazione, è che questo gruppo abbia un tasso d’esperienza più alto rispetto al roster della passata stagione. Il presidente Manconi ed io abbiamo cercato di mantenere un buon equilibrio tra fondamentali di prima e di seconda linea per confermare quell’idea di gioco che abbiamo proposto l’anno scorso”.

Nuova è la formula. Un giudizio? Le avversarie?

“Il campionato che ci attende sarà una novità per tutti: due gironi che ti costringono a fare bene da subito per poter centrare a gennaio una delle prime cinque posizioni che garantiscono l’accesso alla poule promozione. Questo sarà il nostro primo obbiettivo e per raggiungerlo dovremo essere bravi a metterci dietro 4 squadre in un girone B che nasconde diverse insidie.

Trento, che per inciso incontreremo alla prima giornata, come tutti gli anni si presenta ai nastri di partenza con una rosa di primissimo piano: Moncada, Baldi, Fondriest e McClendon garantiscono grandissima qualità.

Perugia ha stravolto il sestetto mantenendo solo Pascucci dalla passata stagione, ma ha riportato in Italia Smirnova e ingaggiato Pietrelli dalla A1. Al centro ritroveremo Luisa Casillo. Grandi attaccanti che saranno imbeccate da De Michelis in arrivo da Mondovì. Una rosa dunque di primissimo piano che si candida ad essere una protagonista del girone e del campionato.

Ravenna si affida alla grande esperienza di Gioli e Bacchi ed alla potenza della cubana Mendaro Leyva proveniente da una grande stagione in cui ha condotto Baronissi ad una tranquilla salvezza.

Il CUS Torino ha stupito tutti l’anno scorso per la grande intensità messa in campo da neopromossa raggiungendo i playoff. Quest’anno con le conferme Lanzini, Agostinetto e Morolli, con l’innesto di Coneo e Mabilo coach Marchiaro potrà schierare un sestetto in grado di competere per le prime posizioni del girone.

Montecchio ha consolidato il suo roster con elementi giovani ed affidando il timone ad un allenatore di grande esperienza nazionale ed internazionale. Sarà molto probabilmente una squadra capace di grandi exploit e che migliorerà di giornata in giornata.

Sassuolo, dove gioca la nostra Bordignon, si affida ad una roster di sole italiane con l’esperienza di Crisanti e Zardo e la potenza di Obossa che si è guadagnata il posto di titolare dopo un grande campionato di B1 (ritroveremo qui la “nostra” Bordignon).

Cutrofiano è l’altra neopromossa che schiera come opposto Lutz, altissima giocatrice nel giro della nazionale USA ed in posto 4 due “sicurezze” per l’A2 come Moneta e Lotti. Squadra da prendere con le proverbiali “molle”.

Marsala, mancata la salvezza per un soffio, ha chiesto ed ottenuto il ripescaggio allestendo una rosa con nomi importanti (uno su tutti Veronica Angeloni) selezionati da una coppia molto esperta: Barbieri (allenatore) e Vermiglio (direttore tecnico). La società ad oggi non ha ancora ufficializzato tutta la rosa, ma credo che non sarà semplice andare a fare punti nel loro palazzetto".