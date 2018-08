Ferragosto Pop: a Rimini Al Bano e Romina in concerto danno il via al lungo calendario di appuntamenti

Eventi

Rimini

| 11:31 - 06 Agosto 2018

Un mito ‘pop’, a prova del tempo, che incrocia la città ‘top’ delle vacanze italiane nel momento clou dell’estate. Al Bano e Romina Power sono le star del Ferragosto riminese, un cartellone di eventi speciali costruito da migliaia di persone e operatori che lavorano per offrire ai propri ospiti, dal giorno alla notte, una esperienza unica: spettacoli, musica, occasioni d’incontro, cultura, servizi.

Il Ferragosto pop di Rimini si apre quindi con il concerto a ingresso gratuito di Al Bano e Romina Power, la coppia più celebre della canzone italiana che si esibirà venerdì 10 agosto in piazzale Fellini, per continuare con ‘Un mare di fuoco’, una notte di ritmi e foconi sulla riva del mare organizzata dal consorzio Piacere spiaggia Rimini, l’evento di Ferragosto organizzato da Kennedy Cake, Saraghina day organizzato dal Comitato turistico di Marina Centro, e poi le rassegne cinematografiche all’aperto degli Agostiniani e di Tiberio CinePicnic, passando per gli eventi musicali al Castello e gli appuntamenti di alcune sezioni della Sagra Musicale Malatestiana, insieme alle centinaia di feste ed eventi organizzati da comitati turistici, dai locali, alberghi e stabilimenti balneari che arricchiranno i giorni più caldi dell’estate.

Anche il Museo della Città “Luigi Tonini” e la Domus del Chirurgo (via L.Tonini, 1 e piazza Ferrari) rimarranno aperti nel giorno di ferragosto con orario festivo (10-19.30) e ad ingresso libero. Un’occasione per visitare il settecentesco Collegio dei Gesuiti, sede del Museo della Città, che raccoglie l'eredità storico-artistica-archeologica di Rimini, dalle origini al Novecento. Un percorso che si amplia a comprendere il vicino sito archeologico di piazza Ferrari con i resti della Domus del Chirurgo, nota a livello internazionale per il ritrovamento del più ricco corredo di strumenti chirurgici giunto a noi dall’antichità.