Meduse giganti nel mare riminese, è allarme fra i bagnanti. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 11:27 - 06 Agosto 2018

Nel corso degli ultimi giorni in alcune zone del litorale riminese sono state segnalate diverse meduse giganti come non se ne vedevano da parecchio tempo. Complice molto probabilmente il caldo. L’ultimo avvistamento in ordine di tempo è quello avvenuto domenica a Viserbella dove gli esemplari extra large sono stati notati da chi percorreva la spiaggia. Le foto sono state scattate da un nostro lettore nel servizio di messaggistica whatsapp di Altarimini 347 8809485.