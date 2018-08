Tutti i segreti della Jeep Wrangler dei Carabinieri di Riccione. Ecco il VIDEO di Quattroruote

Attualità

Riccione

| 11:07 - 06 Agosto 2018

Giorni di lavoro intenso per gli uomini dell’Arma di Riccione che nella fase di massima affluenza turistica del periodo estivo, come noto, hanno recentemente intensificato le proprie attività di controllo del territorio. Ruolo determinante nelle attività di controllo, soprattutto in orario notturno e diurno dell’ampia fascia costiera che nella giurisdizione si estende dalla Perla Verde a Cattolica lo sta assumendo il mezzo speciale donato dalla FCA all’Arma dei Carabinieri: la Jeep Wrangler. Al nuovo mezzo dell’Arma – unico esemplare presente in Italia, ed assegnato alla Compagnia dei Carabinieri di Riccione – la prestigiosa rivista automobilistica “Quattroruote” ha dedicato recentemente un approfondimento all’interno della sua rubrica televisiva “QuattroruoteTV”.

Nel video – oltre alla descrizione tecnica del mezzo – la rivista dedica un importante approfondimento delle attività di controllo del territorio messe in campo quotidianamente dagli uomini dell’Arma della Perla Verde, compreso il servizio di controllo notturno della battigia, ripristinato da circa tre anni nella cittadina romagnola.