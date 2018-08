Tennis, al Memorial Cavioli di Viserba vanno in scena i quarti, brilla il riccionese Pecci

Sport

Rimini

| 10:15 - 06 Agosto 2018



Si giocano i quarti lunedì (dalle 17) nel classico torneo nazionale Open del Tennis Viserba, il memorial “Cristian Cavioli” (1.500 euro).

Esordio soft negli ottavi per il n.1 Stefano Galvani, continua il grande torneo del riccionese Alessandro Pecci che ha fatto un “positivo” di rilievo ai danni di Diego Zanni. Ottavi: Galvani (2.2, n.1)-Filippo Di Perna (2.6) 6-0, 6-1, Pecci (2.7)-Diego Zanni (2.5, n.8) 6-4, 7-6, Leonardo Biasiolo (2.7)-Alessandro Canini (2.4, n.4) 6-4, 5-4 e ritiro, Lorenzo Cremonini (2.4, n.5)-Andrea Rondoni (2.6) 6-3, 6-3, Filippo Venturelli (2.8)-Marcello Serafini (2.5, n.6) 7-5, 6-4, Lorenzo Monti (2.7)-Andrea Calogero (2.5, n.7) 7-5, 6-3. Quarti anche per Luca Parenti (2.8).



Intanto avanza il torneo giovanile. Questi i risultati dell’importante tappa del circuito regionale. Under 12 maschile, 1° turno: Lorenzo Gobbi-Tommaso Giacalone 6-4, 6-3. 2° turno: Giammarco Vidali-Filippo Masetti 6-0, 6-3. Under 10 maschile, turno di qualificazione: Enea Vinetti-Pietro Corbelli 6-1, 6-1, Andrea Modenese-Francesco Bagli 7-6, 6-1. Under 14 femminile, 1° turno: Carlotta Teixeira Martins Pinto-Sophia Piccolo 6-1, 7-5, Alexandra Caretti-Caterina Clementi 6-4, 6-3. 2° turno: Sara Carbone-Clotilde Cobianchi 6-2, 6-1. Under 14 maschile, 2° turno: Tommaso Cirillo-Costantino Pignatelli 6-4, 6-0, Armando Sorrentino-Matteo Silvagni 6-2, 6-3, Tommaso Picciafuochi-Andrea Lotti 6-2, 6-0,

3° turno: Gabriele Carbone-Simone Muratori 6-4, 6-0, Matteo Marcucci-Giovanni Pambianco 6-1, 7-5.

Under 12 femminile, 1° turno: Claudia Pezone-Rebecca Giovagnoli 6-3, 6-1, Matilde Ficcadenti-Chiara Giorgi 6-4, 6-1. Under 16 maschile, 1° turno: Davide Specchia-Jacopo Pagliarani 6-0, 6-0. 2° turno: Federico Manfredi-Arkhip Kochnev 6-1, 1-6, 10-7, Davide Maurizio Pianosi-Matteo Sartini 6-1, 6-3.