Ciclismo, vittoria assoluta per Mondaini e categoria per Celato. Doppio successo per la Benessere e Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:48 - 06 Agosto 2018

Doppio successo per la Benessere e Sport in occasione del Mondialino d’Estate di domenica 5 agosto. Il primo sotto l’aspetto organizzativo, tutto è filato liscio e tutti i partecipanti hanno espresso apprezzamenti sia sul percorso che sul servizio per garantire la loro incollumità. Il secondo sotto l’aspetto puramente agonistico con Mauro Mondaini che conquista la vittoria assoluta della prima partenza indossando così l’ambita maglia con iride offerta dallo sponsor Alexander. Quella di Mondaini non è l’unica vittoria, infatti nella stessa prova Bartolomeo Celato conquista la vittoria di categoria.