Calcio Promozione: prosegue la preparazione del Pietracuta. Ds Conti: 'chi vuole batterci, dovrà faticare'

Sport

Pietracuta di San Leo

| 09:07 - 06 Agosto 2018

In casa Pietracuta la parola d'ordine è continuità. Negli anni infatti il ds Sandro Conti ha sempre privilegiato la costruzione del gruppo e promosso campagne acquisti basate su pochi ritocchi, ma di qualità. Quest'anno sono partiti Alessio Balducci ed Eugenio Sebastiani, sacrificati più di una volta dall'allenatore Fregnani nelle scelte dell'undici di partenza, nonché Halilaj, che sarà impegnato nel campionato interno sammarinese. Conti ha però compensato le partenze con il ritorno di Tadzhybayev e l'arrivo dal Tropical Coriano del 24enne Alessandro Golinucci, centrocampista, in un reparto che lo scorso anno ha registrato l'ascesa di Francesco Fabbri e la conferma di Luca Tosi. "Siamo contenti del ritorno di Tadzhybayev e dell'arrivo di Golinucci, che hanno dimostrato in questa prima settimana di preparazione di essere molto motivati e di essere i giocatori giusti per le nostre esigenze", spiega il ds Sandro Conti, soddisfatto per il mercato: "Migliorare una squadra così, arrivata quinta in campionato, era molto difficile. Senza dimenticare le nuove regole del campionato interno sammarinese, che ha reso ancor più complicato fare la campagna acquisti". Nel segno della continuità, l'inevitabile conferma di Luca Fregnani, l'architetto del miglior Pietracuta della storia per piazzamento, il quinto posto in Promozione: "Luca è il quarto anno che è con noi. La sua conferma non è mai stata in discussione. Penso che lui qui stia bene e penso che questo quarto anno non sia l'ultimo", orgoglioso di aver puntato sull'allenatore riminese e di averlo confermato anche dopo il primo anno, quando i rossoblu in Prima Categoria fallirono l'obiettivo promozione. Tornando al mercato, è stato complicato anche colmare la casella dell'under classe 2000. In ballottaggio per una maglia da titolare il centrocampista-terzino Gessaroli ("Ha fatto una grande stagione nella Berretti del Santarcangelo") e il difensore centrale Moretti, a sua volta schierabile come terzino ("Fisico, molta gamba, grande personalità"). Attenzione però anche a David Tomassini, fratello del confermato Fabio Ramon, un colpo a sorpresa secondo il ds Sandro Conti: "La sorpresa dell'ultimo momento, sono riuscito a convincere il San Marino Calcio, che ringrazio per la collaborazione, mezz'ora prima che iniziassero la preparazione. Il ragazzo era già pronto con la borsa del San Marino, io gli dicevo di aspettare. Ragazzo di grande talento, se riesce ad esprimerlo sarà la rivelazione del campionato". E il Pietracuta potrà più facilmente raggiungere i suoi obiettivi, in primis stazionare nella colonna di sinistra della classifica, ma i rossoblu, per voce di Sandro Conti, non fanno proclami: "Già fare uguale all'anno scorso è molto difficile. Ma siamo convinti che chi vuole battere il Pietracuta dovrà sudare e non poco".





Riccardo Giannini





LA ROSA

Portieri: Balducci Claudio (‘75), Lasagni Diego (‘92), Spadazzi Marco (‘70).

Difensori: Amadei Alessandro (‘96), Celli Davide (‘97), El Haloui Rabi (‘92), Giovanetti Danilo (‘99), Masini Federico (‘91), Moretti Diego (Juniores San Marino calcio ‘00), Mularoni Marcello (‘98), Pavani Emanuele (‘87).

Centrocampisti: Alessandrini Mattia (‘89), Bindi Emanuele (‘99), Fabbri Davide (‘99), Fabbri Francesco (‘93), Gessaroli Michael(Berretti Santarcangelo ‘00), Golinucci Alessandro (Tropical Coriano ‘94), Tosi Luca (‘92).

Attaccanti: Fratti Gianni (‘86), Tadzhybayev Oleksandr (Athletic Poggio ‘94), Tani Ivan (‘93), Tomassini David (Juniores San Marino calcio ‘00), Tomassini Fabio Ramon (‘96).





Aggregati dagli allievi: Bartolini Tommaso (‘02), Bernardi Edoardo (‘03), Fabbri Alessandro (‘03), Faeti Alessandro (‘02), Giacomini Manuel (‘02).