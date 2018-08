Il Consiglio di Stato 'blocca' lo 'sfratto' dell’aeroclub dal Fellini di Rimini

Attualità

| 07:58 - 06 Agosto 2018

Il Consiglio di Stato, con la decisione del 26 luglio scorso, ha autorizzato all’Aero Club di Rimini la sospensiva della sentenza del Tar che di fatto sfrattava l'associazione dalla storica sede che occupa sin dal 1928. Sede che si trova all'interno dell'aeroporto riminese. Nato nel 1927, ad oggi conta una cinquantina di soci.

Sul proprio sito internet l’Aero Club ha inserito la possibilità di raccogliere donazioni scrivendo 'aiutaci a continuare ad esistere', e affermano: “L’Aero Club di Rimini deve restare dov’è, con tutto il diritto di proseguire la sua storia. Per fare questo e per affrontare i costi dei corridoi dei Tribunali abbiamo dovuto più volte autotassarci dismettendo parte della flotta a nostra disposizione ed oggi siamo tenacemente risoluti a non rinunciare al mantenimento in linea di volo del velivolo-scuola gentilmente concesso da un nostro socio. Ogni scuola è luogo di formazione ed educazione; chiuderne una, qualunque essa sia, è una sconfitta per la Società. Per continuare questa battaglia legale chiediamo che i nostri sacrifici siano sostenuti da tutti coloro che ritengono sia alto il valore della nostra presenza sul territorio e sia utile la nostra attività di formazione e presidio dell’aeroporto. Abbiamo la sensazione che l’Amministrazione di Rimini vorrebbe sostenerci ma non le sia possibile per questioni meramente tecniche, perciò ci rivolgiamo ai cittadini della riviera, a coloro che potrebbero giovarsi di un aeroporto che funziona, agli appassionati di volo di ogni ordine e grado e più in generale a tutti coloro che ritengono che tutti abbiano il diritto di chiedere giustizia e di potersi difendere. Questa sottoscrizione nasce per raccogliere risorse economiche e proseguire la nostra battaglia“.